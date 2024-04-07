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Nuri Alço öldü mü, ne oldu? Nuri Alço'nun sağlık durumu

Nuri Alço öldü mü, ne oldu? Nuri Alço'nun sağlık durumu Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Nuri Alço'nun yoğun bakıma alındığı haberi sevenlerini endişelendirdi. Alço'nun son durumu merakla takip ediliyor. Bu kapsamda, "Nuri Alço'ya ne oldu, öldü mü", "Nuri Alço sağlık durumu nasıl" sorularına yanıt aranıyor.