Nuri Alço öldü mü, ne oldu? Nuri Alço'nun sağlık durumu

Yeşilçam'ın kötü adam rollerini canlandıran Nuri Alço, sevenlerini korkuttu.
Filmlerinde kadınları ağına düşürmek için gazoz içirdiği sahnelerle hafızalara kazınan Alço'nun beynine pıhtı attı.
Ekranlardan uzak bir yaşam süren 72 yaşındaki Nuri Alço, yoğun bakıma alındı.
Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço, “Bayramı burada geçirmek için yanımıza gelmişti. Pıhtı attığı için beyin kanaması geçirmiş. Kan sulandırıcı hap kullanıyordu ama son birkaç gündür ihmal etmiş.” ifadelerini kullandı.
Ünlü sanatçıdan yeni bir haber geldi. Bu kapsamda, "Nuri Alço öldü mü", "Nuri Alço sağlık durumu nasıl" merak ediliyor.
İşte Nuri Alço'nun son durumu...
Usta oyuncu bulantı ve halsizlik şikayetleriyle hastaneye gitti.
Doktorlar tarafından tetkiklerinin yapılması amacıyla yoğun bakım ünitesine yatırılan Alço'nun beyninde pıhtı attığı öğrenildi.
72 yaşındaki Nuri Alço'nun bugün Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildiği ve tedavisine burada devam edileceği bildirildi.