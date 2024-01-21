Nusret’ten milyonluk hesap! Sosyal medyadan paylaştı görenler dumur oldu… Et restoranları zinciri olan Nusret Gökçe son paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Gökçe, hesap fişi yayınladı…

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Dünyanın birçok bölgesinde restoranları bulunun Nusret Gökçe medyada sıkça adından söz ettirmeye devam ediyor.

Tuz serpme hareketiyle tanınan Gökçe’nin dünya çapında 32 yerde restoranı bulunuyor. Mekanlarında paylaşılan yüksek oranlardaki hesaplar medyada yankı uyandırmaya devam ediyor.

Ünlü isim bu sefer kendisi mekanlarındaki bir hesap fişini yayınladı.

Hesap 3 milyon TL…

Kendine özgü tarzıyla kısa sürede ünlenen ve sosyal medyada 49 milyon takipçiye ulaşmış durumda. Sosyal medya hesabını oldukça aktif şekilde kullanan Nusret Gökçe, Abu Dhabi’daki restoranında ödenen hesap fişini paylaştı.

“Kalite asla pahalı değildir” notuyla paylaştığı fişin tutarı 615.000 Dinar, Türk parasıyla ise tamı tamına 3.1 milyon TL yapıyor.

Medya ikiye bölündü…

Gökçe’nin bu paylaşımını gören sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bir kısım kullanıcı parası olan insanlar için bu tarz harcamaların normal olduğunu düşünürken bir kısım kullanıcı da Gökçe’nin bu paylaşımını görgüsüzlük olarak yorumladı.