O Ses Türkiye 2025 şampiyonu seçildi! Funda mı, Mert mi? İşte kazanan isim...

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TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye'de final heyecanı yaşandı.

Bu sezon jüri koltuklarında Beyazıt Öztürk, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin'in yer aldığı yarışmada, final gecesi izleyenlere adeta müzik ziyafeti yaşattı.

16 finalist sahneye çıkarak şampiyonluk için performans sergilerken, heyecan dolu geceye binlerce izleyici canlı yayında eşlik etti.

Final turunda son ikiye kalan isim Gökhan Özoğuz'un öğrencisi Mert Özer ile Beyazıt Öztürk'ün takımından Funda oldu.



ŞAMPİYON MERT ÖZER

Yarışmanın sonunda açıklanan sonuçla birlikte, O Ses Türkiye 2025 sezonunun birincisi Mert Özer olarak ilan edildi.

Genç yetenek, sahnedeki başarılı performansı ve güçlü yorumlarıyla izleyicilerin takdirini kazanmayı başardı.

Mert final konuşmasında, ''Beni alkışlarıyla hiç yalnız bırakmayan seyircime teşekkür ediyorum. Gökhan abiye, Hadise, Melike ablaya teşekkür ediyorum. Küçüklüğümden beri aslında kör alfabesinde öğrendiğim dernek de burada. Onlara çok teşekkür ediyorum.'' dedi.