‘O Ses Türkiye Rap’ jüri üyeleri açıklandı “O Ses Türkiye Rap” yarışması başlıyor. Yeni sezon çekimleri öncesi, merak edilen jüri üyelerini Acun Ilıcalı açıkladı. Buna göre Hadise, bu yıl da yine "O Ses Türkiye Rap"te jüri üyesi olacak.

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Rap dünyasının merakla beklediği haber geldi…

"O Ses Türkiye Rap" başlıyor.

Dijital platformda yayınlanan "O Ses Türkiye Rap"in yeni sezon jürisi de belli oldu.

Hadise'den vazgeçmedi

Acun Ilıcalı, yarışmanın jüri üyelerini açıkladı.

Ilıcalı'nın açıkladığı jüri kadrosu 5 kişi olacak.

Geçtiğimiz yıllarda "O Ses Türkiye"den transfer olan Hadise, bu yıl da yine "O Ses Türkiye Rap"te jüri üyesi olacak.

Çekimleri bugün başlıyor

Hadise'nin yanı sıra Eypio, Murda, Mero’nun olduğu kadroya Sefo da dahil oldu.

Bu yıl Murda ile Mero, daha önce Mazhar ve Özkan ile Gökhan ve Hakan Özoğuz'da olduğu gibi birlikte jüri üyeliği yapacak.

Uzun süredir beklenen ve merak edilen “O SesTürkiye Rap” programının çekimleri bugün başlıyor.