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    O Ses Türkiye Yılbaşı özel konukları belli oldu

    Geniş bir izleyici kitlesine sahip olan O Ses Türkiye'de bu yılbaşında hangi ünlülerin yarışacağı açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2022 - 12:40
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 12:54
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    O Ses Türkiye Yılbaşı özel konukları belli oldu

    Yılbaşı yaklaşırken, küresel çapta hazırlıklar başladı.

    Yılbaşı gecesinde, ekranlarda yayınlanan özel programlar dikkat çekiyor.

    Acun Ilıcalı'nın ise her yılbaşında "O Ses Türkiye Yılbaşı Özel" programı izlenme rekorları kırıyor.

    Kadro belli oldu

    Programda bu sene yarışacak ünlü isimler belli oldu.

    O Ses Türkiye 2023 Yılbaşı Özel programında bu kez; Talat Bulut, Kerem Alışık, Ebru Şahin, Onur Buldu, Alina Boz, Melis Sezen, Cemre Baysel, Selin Şekerci, Nilsu Berfin Aktaşi, Büşra Pekin ve Aslıhan Malbora performans sergileyecek.

    Cemal Can ile Danla Biliç birlikte katılacak

    Eser ve Berfu Yenenler'in Çift Terapisi adlı gösterilerini sahneleyeceği yarışmada, ayrıca sosyal medya fenomenleri Cemal Can ile Danla Biliç de şarkı söyleyecek.

    Ayça Ayşin Turan'ın da sürpriz yapıp, katılmaktan vazgeçtiği yarışmada olabileceği de söylentiler arasında.

    O Ses Türkiye Yılbaşı özel konukları belli oldu #1

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