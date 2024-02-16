Okan Buruk ayrıldı mı? Sosyal medya bu iddiayla çalkalanıyor... Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un 17 yıllık evliliğini bitirdiği iddia edildi. İddiaya göre Okan Buruk ve eşi Nihan Buruk ayrıldı...

ensonhaber.com

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ile modacı eşi Nihan Buruk'un sessiz sedasız boşandığı iddia edildi.

Geçtiğimiz temmuz ayında evliliklerinin 17. yılını kutlayan Okan Buruk ve Nihan Buruk çiftinin Ali Yiğit adında bir oğlu var.

Okan Buruk ile Nihan Buruk, Temmuz 2007 tarihinde dünyaevine girmişti.

15 yaşında Ali Yiğit adında bir oğulları bulunan Okan Buruk ile Nihan Buruk'un 17 yıllık evliliği bitti.

Ayrılık haberini Sabah yazarı Bülent Cankurt köşesinde duyurdu.

Bülent Cankurt yazısında şu ifadelere yer verdi;

"Daha önce de, 'ayrıldılar', 'boşanacaklar', 'evlerini ayırdılar' gibi birçok dedikodu çıkmıştı ama hepsi de dedikodu olarak kalmıştı.

Yine o dedikodulardan biri olduğunu düşündüm ama yakın çevrelerinden kulağıma gelenlere göre Buruk çifti, evliliklerini resmen bitirmiş."