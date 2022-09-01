Özür Dilerim filminin başrol oyuncusu Gizem Karaca oldu

Oğuzhan Koç ile İbrahim Büyükak'ın hazırlıklarına başladıkları Özür Dilerim filminin başrol karakterini Gizem Karaca oynayacak.

Geçtiğimiz günlerde oyuncu Demet Özdemir ile dünyaevine giren Oğuzhan Koç ile İbrahim Büyükak, yeniden kamera karşısına geçiyor.

İkili, senaryosunu kendilerinin yazdığı 'Özür Dilerim' filminin hazırlılarına başladı.

Başrol karakterlerini canlandıracak olan Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'a eşlik edecek olan oyuncu ise belli oldu.

Gizem Karaca başrolü oynaycak

İkiliye, başarılı oyuncu Gizem Karaca eşlik edecek.

Heyecanla beklenen 'Özür Dilerim' filminin, dijital bir platformda seyirciyle buluşacağı belirtiliyor.