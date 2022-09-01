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    Özür Dilerim filminin başrol oyuncusu Gizem Karaca oldu

    Oğuzhan Koç ile İbrahim Büyükak'ın hazırlıklarına başladıkları Özür Dilerim filminin başrol karakterini Gizem Karaca oynayacak.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2022 - 13:43
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 13:59
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    Özür Dilerim filminin başrol oyuncusu Gizem Karaca oldu

    Geçtiğimiz günlerde oyuncu Demet Özdemir ile dünyaevine giren Oğuzhan Koç ile İbrahim Büyükak, yeniden kamera karşısına geçiyor.

    İkili, senaryosunu kendilerinin yazdığı 'Özür Dilerim' filminin hazırlılarına başladı.

    Başrol karakterlerini canlandıracak olan Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'a eşlik edecek olan oyuncu ise belli oldu.

    Gizem Karaca başrolü oynaycak

    İkiliye, başarılı oyuncu Gizem Karaca eşlik edecek.

    Heyecanla beklenen 'Özür Dilerim' filminin, dijital bir platformda seyirciyle buluşacağı belirtiliyor.

    Özür Dilerim filminin başrol oyuncusu Gizem Karaca oldu #1

    Özür Dilerim filminin başrol oyuncusu Gizem Karaca oldu #2


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