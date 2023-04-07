Panzehir'den yeni video: Fas'ta deri işleyen bir ustanın hikayesi Farklı uğraş ve özellikleriyle dikkat çeken insan hikayelerine odaklanan YouTube Panzehir kanalı, dünyanın en eski tabakhanesinin bulunduğu Fas'ta çalışan bir ustanın hayatını ekranlara taşıdı.

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Panzehir YouTube kanalı yeni bir içerikle karşınızda.

Hayat hikayelerini ekrana yansıtan Panzehir, 11. yüzyıldan beri Fas'ta bulunan tabakhanede derilerin işlenme aşamalarına odaklandı..

Fez şehrinde bulunan tabakhane dünyanın en eskisi olarak biliniyor.

Dünyanın en önemli markalarının da deri temin ettiği tabakhanede işçiler, yaklaşık 40 derecelik dayanılmaz sıcaklıkta çalışıyor.

İşçiler, modern makinelere gerek kalmadan bütün işlemleri elle ve ayakla yapıyorlar.

Amonyak yerine güvercin dışkısı tercih ediliyor

Güvercin dışkısı doğal amonyak içerdiğinden ve amonyak deriyi bakteriden koruyup renk emilimi sağlayarak yumuşak hale getirdiği için sadece su ve güvercin dışkısı kullanılıyor.

Oldukça zahmetli bu işlemlerin hepsi adım adım yapılıyor..

Tabakhanedeki işleyişi anlattı

Tabakhanede çalışan Abdel Mejid isimli bir usta, Panzehir mikrofonlarına tabakhanedeki işleyişi anlattı..

"İşimizi atalarımızdan öğrendiğimiz şekilde yapıyoruz" diyen Mejid, tabakhanedeki kötü kokuya değindi.

"Buradaki koku astım hastaları için şifa"

Ortaya çıkan kötü kokuya karşı çalışanların önlemlerini aldığını belirten Mejid, bu kokunun aslında astım hastaları için şifa olduğunu söyledi..

Mejid, "Her gün gelip 2 saat kokuya maruz kalırlarsa 20 gün sonra işe yaradığını görecekler." ifadelerini kullandı.

Tüm zorluklara rağmen mesleğini seviyor

Yeni neslin bu işi beğenmediği ve zor bulduğunu belirten Mejid, şu an tabakhane çalışanların da babalarından gördüğü için çalıştığını söyledi.

Mejid, tüm zorluklara rağmen mesleğini seviyor..

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