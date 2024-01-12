Pavyonların yıldızıydı! Sarı Tutku'nun son hali şoke etti..."Ne tarlalar sattırdın" Ankara pavyonlarının tanınan ismi Sarı Tutku, bir süredir sektörden uzaktaydı. Yeniden ortaya çıktı, görenler tanımakta zorlandı. İşte Sarı Tutku'nun son hali...

ensonhaber.com

Ankara'da pavyon denildiğinde ilk akla gelen isimlerden biri olan Sarı Tutku, adını tüm memlekete duyurmuştu.

"Daggering" denilen Jamaika dansıyla Ankara oyun havasını ilginç bir şekilde sentezleyen fenomen ismin dans videoları sosyal medya milyonlarca izlenmeye ulaşmıştı.

Görenlerin "dayılara tarla sattırır" dediği dansçı, eğlence hayatından elini eteğini çekmişti.

Sarı Tutku'nun son hali, sosyal medyada gündem oldu.

Çok değişti

Pavyonları bırakan ve tüm röportaj isteklerini reddeden Tutku, uzun zaman sonra göründü.

Gece hayatından uzaklaşan ünlü isim bir YouTube videosunda ortaya çıktı.

Sarı Tutku dans pistlerine geri dönerken ellerindeki zillerle Ankara havası oynamayı ihmal etmedi.

Aynı zamanda Tiktok'ta da birkaç paylaşım yaptı.

İşte Sarı Tutku'nun son hali...