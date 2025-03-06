Yağmur Uçar

Sosyal medyada kendisini "456 yaşında bir zebani" olarak tanıtan Efe Beycan, gündeme damga vurmuştu.

Tek boynuzlu bir atı Tanrı kabul ettiğini söyleyen Zebani Efe, pembe saçları ve piercingleri ile dikkat çekmişti.

Satanist genç, "onu söyleyemiyoruz malesef" cümlesi ile viral olmuştu.

İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Daha sonra İslam'ı seçen ve Umre'ye giden Efe Beycan, son haliyle gündeme geldi.

Saçlarını eski rengine döndüren Beycan, Instagram hesabındaki videoları ile ortaya çıktı.

İşte son görüntüsü...