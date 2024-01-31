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Pis Yedili’nin Karabiberi Bükre Atala’nın babası bakın kim çıktı! Meğer kızı gibi kendisi de oyuncuymuş…

Pis Yedili’nin Karabiberi Bükre Atala’nın babası bakın kim çıktı! Meğer kızı gibi kendisi de oyuncuymuş… Yayınlandığı dönemin sevilen dizilerinden olan Pis Yedili’nin Karabiberi değişimiyle büyük ses getirmişti. Güzel oyuncu magazin gündeminde bu sefer kendisi gibi oyuncu olan babasıyla bomba etkisi yarattı. İşte, Bükre Atala’nın babası…