Pis Yedili’nin Karabiberi Bükre Atala’nın babası bakın kim çıktı! Meğer kızı gibi kendisi de oyuncuymuş…

ensonhaber.com
Başrollerinde Kadir Doğulu, Eda Ece, Ayşegül Aldinç ve Halil Babür gibi başaralı oyuncuların yer aldığı Pis Yedili dizisinde ‘Karabiber’ karakterine hayat veren Bükre Atala güzelliğiyle beğenileri topluyor.
Dizinin sevilen karakterlerinden biri olarak hafızalara kazınan Karabiber son dönemlerde değişimiyle gündemi sarsmıştı.
Uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat süren Atala, ara sıra yapmış olduğu paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
Değişimiyle hayranlık toplayan Atala’nın babasının kim olduğunu görenler şaşırıp kalıyor.
Ünlü ismin babası, Yaprak Dökümü, Ada Masalı, Kefaret, Aşk Yeniden gibi başarılı dizilerde rol alan usta oyuncu Yusuf Atala’dır.