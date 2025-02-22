Piyasa'nın Kenan'ı Alp Navruz'un eski aşkı Kızılcık'tan çıkt! O aşkın bitiş sebebi...

Kanal D'nin yeni dizisi 'Piyasa' dizisinin ilk bölümü 22 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de ekrana gelecek.
Yayınlanan tanıtımıyla ses getiren dizide Münevver'e hayat veren başörtülü İlayda Alişan'ın performansı övgü topladı.
Dizide Alp Navruz'un canlandırdığı oyuncu Kenan karakterinin Münevver'le yollarının nasıl kesişeceği ise izleyiciyi meraklandırdı.
İzleyiciler, Kenan karakteriyle dikkat çeken Alp Navruz'un özel hayatına mercek tutuyor. Navruz'un aşk hayatı, özellikle merak ediliyor.
ESKİ AŞKI KIZILCIK'TAN
Alp Navruz'un bir dönemler birlikte olduğu isim, şimdilerde Kızılcık Şerbeti'nin başrol isimlerinden Sıla Türkoğlu çıktı.
Gözlerden uzak ilişkilerini yaşayan çift, kısa sürede magazin takipçilerinin favori çifti olmuştu.
2023 yılında ayrılan çiftin ayrılık sebebini sonunda belli oldu.
Sıla Türkoğlu, Navruz tarafından aldatıldığı için aşklarına nokta koyduklarını gittiği eğlence mekanında ağzından kaçırdı.