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Piyasa'nın Kenan'ı Alp Navruz'un eski aşkı Kızılcık'tan çıkt! O aşkın bitiş sebebi...

Piyasa'nın Kenan'ı Alp Navruz'un eski aşkı Kızılcık'tan çıkt! O aşkın bitiş sebebi... Piyasa dizisi ile ekrana dönen Alp Navruz, izleyicilerin merak konusu oldu. Navruz'un özel hayatını mercek altına alanlar, eski sevgilisinin Kızılcık Şerbeti'nden olduğunu öğreniyor.