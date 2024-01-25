Polat Alemdar’ın sağ koluydu! Kurtlar Vadisi Abdülhey’in son halini gören inanamıyor Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar’ın sağ koluydu. Abdulhey karakteriyle tanınan Kenan Yıldız’ın son hali ortaya çıktı. Görenler gözlerine inanamadı.

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Türk televizyon tarihine damgasını vuran ve izleyicilerin unutamadığı karakterlere sahip olan Kurtlar Vadisi dizisi, yeniden çekileceği haberleriyle sık sık gündeme geliyordu.

Çakır'dan Polat Alemdar'a kadar birbirinden güçlü ana karakterlerin yanı sıra, dizinin sağ kolları da unutulmazdı.

Özellikle Memati ve Abdülhey karakterleri, diziye damgasını vurmuştu. Yıllar geçse de Kurtlar Vadisi oyuncuları ve karakterleri hala gündemde.

Son olarak, Polat Alemdar'ın sağ kolu olarak tanınan ve Abdülhey karakterine hayat veren Kenan Çoban, son haliyle yeniden dikkatleri üzerine çekti.

Son hali şoke etti

Kurtlar Vadisi dizisinin Abdülhey’i Kenan Çoban’ın son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü oyuncuya “Yıllar Abdülhey’i yormuş” yorumları geldi.

İşte son hali...