Poyraz'dan skandal hareket! Survivor tarihinde görülmemiş olay... Survivor'da Poyraz'ın yaptığı hareket sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Acun Ilıcalı'nın akıl tutulması yaşadım dediği o olay ve Poyraz'ın aldığı ceza...

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ensonhaber.com

Survivor All Star'da her geçen gün yeni bir olay yaşanıyor.

Survivor'ın yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı'nın gelmiş geçmiş en büyük cezayı alacağını açıkladığı Poyraz'ın neden ceza aldığı belli oldu.

İzleyenleri ekrana kilitleyen Survivor'da Acun Ilıcalı büyük şaşkınlık yaşadığı olayı anlattı.

Poyraz, Dominikli bir ailenin evine gizlice girerek bulduğu yiyecek ve içecekleri bir çuvala doldurarak adaya getirmiş.

Acun Ilıcalı yeni bölüm fragmanında olayla ilgili "Yıllarca Survivor çektim fakat aklımı hayalimi durduran böyle bir olay da hiç olmadı ve konunun muhatabı Poyraz. Akıl tutulması yaşadım, sana Survivor tarihinin görmediği yaşanmamış bir ceza vereceğiz" ifadelerine yer vermişti.

Poyraz'ın cezası belli oldu

Yaşanan olayın ardından Poyraz'a 15 ödülden yararlanamama cezası verilmişti ancak daha sonra bu ceza 10'a düşürüldü.

Ayrıca olaya dahil olanlardan Batuhan 2, Yasin, Ogeday, Furkan ve Yaman 3, Aysu ise 4 ödülden men cezası aldı.