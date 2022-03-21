Arafta Sorular programına konuk olan Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, “Ben meslek hayatım boyunca tatil yapmadım. İzin kullanmadım” ifadelerini kullandı.

Esra Elönü’nün moderatörlüğünde yayınlanan Arafta Sorular programına, bilim insanı Prof Dr. İsmail Hakkı Aydın konuk oldu.

Beyin Cerrahı Prof. Dr. Aydın’ın meslek hayatı hakkında anlattıkları programa damga vurdu. Prof. Dr. Aydın, yaptığı mesleğin bir aşk olduğunu, bu aşk ile meslek hayatı boyunca hiç tatil yapmadığını söyledi.

“HİÇ TATİL YAPMADIM, İZİN KULLANMADIM”

Esra Elönü’nün dinlerken şaşkınlığını gizleyemediği konuşmada, Prof. Dr. Aydın şu ifadeleri kullandı:

“Sabahın 5 buçuk 6’sında mutlaka klinikteyimdir ben. Cumartesi pazar, bayramdır seyrandır kliniğimi mutlaka ziyaret ederim. Vizitimi yaparım. Açık konuşuyorum. Ben meslek hayatım boyunca tatil yapmadım. İzin kullanmadım.

Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın: Hayatım boyunca hiç tatil yapmadım VİDEO



“BİN YIL ÖMRÜM OLSA BEYİN CERRAHİSİNE VERİRİM”

Bilimsel toplantı olur, o başka bir şey. Ama eğer bir yere gitmemişsem, mutlaka sabah vizitimi yapmışımdır. Ama normal günlerde, sabahın 6’sında 5’inde, en geç 7’de mutlaka klinikte, ben gittiğim zaman öğrenciler, stajyerler, doçentler, doktorlar hepsi hazır. Onların benden önce gelmesi lazım ki pansumandır odur şudur hazırlanması lazım.





Zor bir meslek beyin cerrahisi. Benim dinim İslam, mezhebim Muhammedi, siyasi görüşüm bilim, tarikatım da beyin cerrahisidir. Bin yıl ömrüm olsa beyin cerrahisine veririm. Mesleğini iliklerine kadar yaşıyorsan, onunla hem dem olmuşsun demektir."