Rachel Araz kimdir, kiminle evli? Rachel Araz'ın kocası Sami Kiresepi kimdir?

Yağmur Dinç

Instagram başta olmak üzere sosyal medyada tanınan bir isim olan Rachel Araz, 1 milyondan fazla takipçiye ulaştı.

Çektiği video içerikleri ve reklam anlaşmalarıyla büyük bir hedef kitlesi oluşan Araz, özel hayatını da paylaşıyor.

Rachel Araz'ın eşi merak konusu olurken, "Rachel Araz kocası kim", "Rachel Araz kiminle evli", "Sami Kiresepi kimdir" gibi sorulara yanıt araştırılıyor.

Peki; Rachel Araz kimdir, kiminle evlidir? İşte yanıtı...

RACHEL ARAZ KİMDİR

Rachel Araz, 24 mart 1988 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.

Rachel Araz, ilkokul ve ortaokul eğitimini tamamladıktan sonra Notre Dam de Sion Fransız Lisesi’nden mezun olmuştur.

Rachel Araz, daha sonra yüksek öğrenim için Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Bölümünü tercih ederek eğitimini tamamlamıştır.

Sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine sahip olan ve fenomenlik yapan Rachel Araz, sosyal medya danışmanlığı ve içerik editörlüğü işi ile uğraşarak ünlü markalarla işbirliği yapıyor.

Rachel Araz, Santa Firmasının sahibi Sami Kiresepi ile 2016 yılında dünyaevine girdi. 2016 yılından bu yana mutlu beraberlikleri devam eden çiftin evliliğinden 3 çocukları bulunmaktadır.

RACHEL ARAZ'IN EŞİ SAMİ KİRESEPİ KİMDİR

Santa Farma şirketinin sahibi olan Sami Kiresepi, 1 Ocak 1976 yılında dünyaya gelmiştir. 2016 senesinde Rachel Araz ile evlenen ismin ilk evliliği Alexis Nina ile olmuştu.

Üçüncü kuşak yönetici olan isim, Fevziye Mektepleri Vakfı Ayazağa Işık Lisesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra American University Kogod School of Business’tan mezun oldu.

Brandeis University International’da İşletme alanında MBA derecesi vardır. 2001 senesinde çalışma hayatına ABD’de Johnson & Johnson’da başlamıştır.