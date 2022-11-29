7'nci bölümü ile seyircisiyle buluşmaya hazırlanan Recep İvedik, 9 Aralık'ta yayınlanacak. Filmin, ilk fragmanı ise seyirci ile buluştu.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın 2008'de ilk bölümünü çektiği Recep İvedik serisi, yoğun ilgi ile karşılanıyor.

Serinin son bölümü 2019 yılında Recep İvedik 6 ile yayına girmişti.

Seyircinin severek izlediği filmin yeni bölümü için ise geri sayım başladı.

9 Aralık'ta yayında

Disney Plus platformunda seyirciyle buluşmaya hazırlanan Recep İvedik 7 filmi, 9 Aralık'ta yayınlanacak.

Merakla beklenen filmin, ilk fragmanı ise izleyiciyle buluştu...

Recep İvedik 7'nin ilk fragmanı VİDEO



Recep İvedik köye göç ediyor

Recep İvedik 7'de Şahan Gökbakar'a Öznur Serçeler, İrfan Kangı, Murat Ergür, Eray Türk ve Nurullah Çelebi eşlik ediyor. Yeni filmde Recep İvedik, köye göç ediyor.

Babaannesinden miras kalan evde yaşayacak

Gişe rekortmeni serinin yeni filminde, şehir hayatı ve ekonomik koşullardan bunalan Recep İvedik, en yakın arkadaşı Nurullah’ı da yanına alarak babaannesinden kendisine miras kalan köy evine gitmeye karar verir.

Köy hayatının tadını çıkaracağı sırada, köye ve civar ormanlara zarar verecek büyük bir projenin varlığından haberdar olan Recep İvedik, köylülerle el ele vererek, bu projeye karşı heyecanlı ve komik bir maceraya atılacaktır.