Haberler



Medya



Resmi Gazete'de yayınlandı! Gazetelerin satış fiyatının alt sınırı güncellendi

Resmi Gazete'de yayınlandı! Gazetelerin satış fiyatının alt sınırı güncellendi Bugün basılı yayınlar ve internet haber siteleri için önemli kararlar alındı. 1 Ocak 2024'ten itibaren en düşük satış fiyatı yerel ve bölgesel gazeteler için 4 lira, yaygın gazeteler için ise 6 lira olacak.