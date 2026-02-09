Reytinglerde zirve değişti! Uzak Şehir mi, Taşacak Bu Deniz mi? İşte haftanın galibi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Televizyon ekranlarında rekabet her geçen gün daha da kızışırken, kış sezonunun en dikkat çeken yapımları reyting yarışında kozlarını paylaştı.

2-8 Şubat haftasına ait TİAK verilerinin açıklanmasıyla birlikte, izleyicinin favorileri de netleşti.

Peki, hangi dizi zirveye adını yazdırdı? İşte haftanın en çok izlenen yapımları…

ZİRVE DEĞİŞTİ

Geçtiğimiz hafta reytinglerde zirve el değiştirdi. Taşacak Bu Deniz birinci sıraya yerleşti.

Uzak Şehir dizisi ikinci sırada, A.B.İ. dizisi ise üçüncü sırada yer aldı.