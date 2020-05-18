RTÜK Başkanı Şahin: Sevda Noyan'ın sözleri kabul edilemez

RTÜK Başkanı, Sevda Noyan'ın söyledikleri hakkında,"Hukuk dışı çağrılar ve şiddeti teşvik, taviz vermeyeceğimiz kırmızı çizgilerimizdendir" diyerek söylenenlerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz haftalarda Ülke TV'de Arafta Sorular programına katılan yazar Sevda Noyan'ın, canlı yayında söyledikleri tartışılmaya devam ediyor...

Sevda Noyan, son dönemde gündeme gelen darbe tartışmalarına ilişkin, "15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Boş bulunduk. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede hala 3-5 var, benim listem hazır." ifadelerini kullanmıştı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de, yazar Sevda Noyan'ın sarf ettiği sözlerle ilgili basın açıklaması yayınladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

KAMU VİCDANINI DERİNDEN YARALAMIŞTIR

Sevda Noyan’ın Ülke TV’de yayınlanan programdaki söylemleri kamu vicdanını derinden yaralamıştır. O sözler hiçbirimiz açısından kabul edilemez. Kamu vicdanı hepimizin vicdanıdır. FETÖ ile mücadele hem bireysel olarak hem de kurumsal olarak önceliğimizdir. FETÖ’ye karşı mücadelemize zarar verecek hiçbir tutuma göz yummamız mümkün değildir. Tabii ki 15 Temmuz’da yaşananları tekrar aklından geçirenler olursa hem devletimiz hem de milletimiz meşru şartlarda cevabını en güçlü şekilde verecektir. Bundan da kimsenin tereddüdü olmamalıdır.

NOYAN'IN SÖYLEDİKLERİ KABUL EDİLEMEZ

Sevda Noyan’ın söylemleri RTÜK ilkeleri bakımından asla kabul edilemez. Hukuk dışı çağrılar ve şiddeti teşvik, taviz veremeyeceğiz kırmızı çizgilerimizdendir.

İlgili uzman raporu Üst Kurul gündemine geldiğinde RTÜK olarak söz konusu söylemlerin bir televizyonda yayınlanmasının karşılığı neyse gereği yapılacaktır.

RTÜK BUNLARI MAZUR GÖRÜYORMUŞ GİBİ PROPAGANDA YAPANLARA KARŞI...

Olayın olduğu ilk günden itibaren bakış açımız budur. RTÜK sanki bunları mazur görüyormuş gibi önyargıyla propaganda yapanlara karşı “Kimsenin büyütmesine gerek yok gereği yapılır, alacağımız kararlarla darbe sevicileri sevindirmeyelim” mealinde konuşsam da halen bu süreci farklı noktalara çekmeye çalışanlar olduğunu üzülerek ve ibretle görüyorum.Açıkçası art niyetli propagandaları yürütenler konuları konuşmayı değil kurumları ve kişileri hedef almayı amaçlamaktadır.

RTÜK BAĞIMSIZ BİR İDARİ OTERİTEDİR

Anayasal bir kurum olan RTÜK, kendisine kanunlarla verilmiş görevler ve yetkiler çerçevesinde karar veren ve karar süreçleri sağlıklı işleyen bağımsız bir idari otoritedir. Hangi görüşten olursa olsun sağduyu sahibi samimi vatandaşlarımız bu gerçeği bilmektedir.Biz aziz milletimizden yana, tarafsız olarak değerlerimiz ve sorumluluk bilinciyle vazifemizi yapıyoruz. Kimsenin kuşkusu olmasın, daha önce pek çok örnekte olduğu gibi RTÜK kuruluş amacına uygun olarak ilk kurul toplantısında gereğini yapacaktır.



