RTÜK'ten İBB soruşturmasıyla ilgili 4 kanala ceza

DHA

RTÜK bugün gerçekleştirdiği Üst Kurul toplantısında, Halk TV, Szc TV, Tele1, Now TV ve Akıllı TV kanallarına yönelik yayın ihlalleri sebebiyle idari yaptırım kararı aldı. Halk TV'deki Rota adlı programa katılan CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un kullandığı küfürlü ve argo ifadeler nedeniyle kanal, üst sınırdan ceza aldı.

İSLAM ALEMİNİ HEDEF ALAN, MEZHEP ÇATIŞMASINI KÖRÜKLEYEN İFADELER

Ayrıca, Szc TV’nin 'Öncesi Sonrası' adlı haber bülteni ile Tele1’deki '18 Dakika' programlarında, İslam alemini hedef alan ve mezhep çatışmasını körükleyen ifadeler nedeniyle de yaptırım uygulandı.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik sürdürülen soruşturma ve gözaltı kararlarıyla ilgili bazı yayıncı kuruluşların 6112 sayılı Kanun'a aykırı yayınlar yaptığı belirtilerek, bu ihlalleri yapan kanalların Üst Kurul toplantısında üst sınırdan cezalandırılacağı ifade edilmişti.

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ÜST SINIRDAN CEZA VERİLDİ

Açıklamada, tüm uyarılara rağmen yayın ihlallerine devam eden yayıncı kuruluşların titizlikle izlendiği vurgulandı. Bugünkü toplantıda, Now TV'ye İlker Karagöz'ün sunduğu Çalar Saat, Halk TV'ye Kürşad Oğuz'la Rota, Sorel Dağıstanlı'nın sunduğu Parantez, Szc TV'ye Özlem Gürses'in Para Politika ve Tele1'e Habere Doğru programları nedeniyle üst sınırdan ceza verildiği açıklandı.

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RTÜK uzmanları, bu programlarda yapılan yorumların ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını, toplumu adalete olan güvenini sarsmaya yönelik açıklamalarla yargıyı etkilemeye çalışıldığını ve vatandaşların sokağa çağrılarak milli güvenliği tehlikeye sokan bir durum oluşturulduğunu belirtti.

Söz konusu programlarda yapılan ihlallerin, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8. maddesinde belirtilen "hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık" ilkelerine aykırı olduğuna dikkat çekilerek, yayın durdurma ve idari para cezaları uygulandı.

Toplantı kapsamında Akıllı TV'ye de arkadaş bulma amaçlı yayınlar ve sağlık beyanıyla ürün satışları konularındaki ihlaller nedeniyle 10 gün yayın durdurma cezası verildiği duyuruldu.