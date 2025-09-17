Saç örneği vermişti; Dilan Polat raporları paylaştı! İşte uyuşturucu testinin sonucu...

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın kaydettiği görüntülerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Polat çiftinin de bulunduğu 4 şüpheliyi "uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak" nedeniyle gözaltına almıştı.

İfadesi alınan isimler ilerleyen saatlerde serbest bırakılırken, ünlü çift saç örneği vermişti.

Fenomen Dilan Polat, gelen adli tıp sonuçlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

TEMİZ ÇIKTI

Polat, "uyuşturucu madde kullanmadığı" yönündeki belgeleri yayınlarken, şu notu düştü:

"Söyleyecek hiçbir şeyim yok . Artık haksızlığa uğramak istemiyoruz . Hakkımızı yiyen günahımızı alan kim varsa sadece Allah’a sığınıyorum . Beni sevip inanan destekleyen herkese çok teşekkür ederim"