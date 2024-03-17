Şahane Hayatım'ın Mesut'u aslen bakın nereliymiş! İşte Onur Tuna'nın memleketi.. Ünlü oyuncu Onur Tuna'nın memleketini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte başarılı oyuncunun memleketi..

ensonhaber.com

NOW ekranlarında yayınlanan Şahane Hayatım dizisinde Mesut karakterini canlandıran oyuncu Onur Tuna'nın hayatı merak ediliyor.

38 yaşındaki başarılı oyuncu Şahane Hayatım dizisindeki oyunculuğu ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Onur Tuna, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesinde lisansını tamamladıktan sonra, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı'nda bir yıl Sanat Müziği Ses Eğitimine devam etti.

Tiyatro sahnesine ilk kez, altı yaşında İbiş'i oynayarak çıkan ve üniversite yıllarında eş zamanlı olarak tiyatro oyunlarında yer almaya devam eden oyuncu, İzmir'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde yaklaşık üç yıl oyunculuk eğitimi aldı ve Neşe Erberk Ajans'ta dört yıl fotomodellik yaptı.

İlk oyunculuk deneyimini 2011 yılında yayınlanan Hayat Devam Ediyor isimli dizide yaşadı.

Ünlü oyuncu daha sonra sırasıyla Hayat Devam Ediyor, Huzur Sokağı, Filinta, Cesur Yürek, Yasak Elma, Mucize Doktor ve Mahkum dizilerinde rol alarak ekranlara çıkmıştır.

Son dönemin dikkat çeken isimleri arasında yer alan Onur Tuna'nın memleketini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

İşte ünlü oyuncu Onur Tuna'nın memleketi...

Onur Tuna 2 Temmuz 1985 tarihinde Çanakkale'de doğmuştur.