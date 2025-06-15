Sahte Kabadayı filmindeki Papağan Ziya'yı bakın kim seslendirmiş

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1976 yapımı Sahte Kabadayı filmi, Türk sinemasının en çok izlenen ve sevilen komedi klasikleri arasında yer alıyor.

Başrolünde Kemal Sunal’ın olduğu film, sadece oyunculuklarıyla değil, yan karakterleriyle de izleyicinin aklında yer etti.

Bunlardan biri de hiç kuşkusuz papağan Ziya…

Birçok kişi sesin arkasındaki ismi merak ederken, bazı kullanıcılar sesin Kemal Sunal’a ait olabileceğini bile iddia etti.

Seslendiren isim ise bakın kim çıktı.

Papağan Ziya’yı, tiyatro ve seslendirme sanatçısı Zafer Önen seslendirdi.

Gerek tonlamaları, gerekse vurguları ile Ziya karakterine adeta ruh katan Önen’in bu performansı büyük beğeni topladı.

1921 doğumlu Zafer Önen, 2013 yılında aramızdan ayrıldı.

Kariyeri boyunca hem kamera önünde hem de mikrofon başında birçok Yeşilçam filmine hayat verdi.