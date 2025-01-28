Şakir Paşa Ailesi aslında bakın kimmiş!

Yağmur Dinç

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi, ilk bölümü yayınlandığından beri gündemdeki yerini koruyor.

Dizisinin kadrosunda Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu, Devrim Yakut, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir, Yağmur Başkurt, Onur Durmaz gibi isimler yer alıyor.

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi, 1912 yılında başlayan hikâyesiyle, Osmanlı İmparatorluğu’nun önde gelen ailelerinden Şakir Paşa ailesinin entrika ve sırlarla dolu yaşamlarını ve ilişkilerini anlatıyor.

“Kim bu Şakir Paşa ailesi?” ve “Cevat Şakir Kabaağaçlı neden babasını öldürdü?” şeklinde yapılan araştırmalar da sık sık arama motoruna yöneltiliyor.

Diziye RTÜK’ten ceza geldi, daha sonra da çekim yapılan plato yandı.

Peki; kimdir bu Şakir Paşa Ailesi? İşte gerçek hayattaki o aile...

ŞAKİR PAŞA AİLESİ ASLINDA KİMDİR

Şakir Paşa Ailesi, Büyükada'ya yerleşen ilk Türk ailesi oldu. Şakir Paşa, evini su ve elektrik şebekesi bulunmayan bir yerde kurmasına rağmen, bu imkânları kendi çabasıyla oluşturdu. Hem erkek hem de kız evlatlarının batılı, modern bir eğitim almasını sağladı.

Kabaağaçlızade Mehmed Şakir Paşa, Osmanlı tarihçisi ve devlet adamı olarak tanınmıştır.

1891-1895 yılları arasında sadrazamlık yapan Ahmed Cevad Paşa'nın kardeşi, Halikarnas Balıkçısı takma adı ile tanınan roman ve hikâye yazarı Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın babasıdır.

. 1880’de orduya katılan Şakir Paşa, hızla yükselerek korgeneral rütbesine ulaşmış ve çeşitli askeri ve diplomatik görevlerde bulunmuştur. 1890’da Girit valisi olmuş, ardından Bükreş ve Atina büyükelçisi olarak görev yapmıştır.

1895’te, ağabeyinin sadrazamlık görevinden alınmasına tepki olarak görevinden ayrılmış ve Büyükada’ya yerleşerek gönüllü tarih öğretmenliği yapmıştır.

1914’te, Afyon’daki çiftliğini denetlemek üzere oğullarıyla birlikte Afyon’a gittiğinde, oğlu Cevat Şakir ile tartışmış ve Cevat Şakir tarafından öldürülmüştür.