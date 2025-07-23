'Şakir Paşa Ailesi' enflasyona yenildi: Dizinin 2. sezonu iptal edildi

Bir diziden iptal kararı...

NOW ekranlarında izleyiciyle buluşan "Şakir Paşa Ailesi" dizisinin ikinci sezonu, artan yapım maliyetleri nedeniyle iptal edildi.

OYUNCULARA BİLDİRİLDİ

Yapım şirketi Medyapım, projeyi bekleyen oyunculara artık serbest olduklarını bildirdi.

OLAYLARLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Dizi, yayın sürecinde yaşanan birçok olayla gündeme gelmişti.

RTÜK’ten iki ayrı ceza alan yapım, aynı zamanda iki kez sette çıkan yangınlarla da basına yansımıştı.

YAPIM AMİRİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Öte yandan, dizinin hazırlık sürecinde yer alan yapım amiri Serkan Sükyan, Büyükada’daki çekim öncesi geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

MALİYETLERE DİKKAT ÇEKTİ

Projenin yapımcısı Fatih Aksoy, iptal kararıyla ilgili olarak "Bu maliyetlerle dönem dizisi yapmak mümkün değil." açıklamasında bulundu.