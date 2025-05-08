Şampiyon seçiliyor: İşte O Ses Türkiye 2025 finalistleri...

TV8 ekranlarında O Ses Türkiye'de final heyecanı yaşanıyor. Canlı olarak yayınlanacak programda, izleyiciler 2025 yılının şampiyonunu belirleyecek.
Yarışmacıların kıyasıya rekabet ettiği gecede, jüri üyeleri Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Hadise ve Gökhan Özoğuz’un takımlarındaki finalistler sahne alarak performanslarını sergileyecek.
Gecenin sonunda ise seyircilerden gelen SMS oylarıyla O Ses Türkiye 2025 şampiyonu canlı yayında açıklanacak.
Finale yükselen isimler de izleyicileri heyecanlandırdı.
Peki; O Ses Türkiye 2025 finalistleri kimler? Kimler finale çıktı? İşte 2025 finalistleri...
O SES TÜRKİYE FİNAL TAKIMLARI 2025tv
Beyazıt Öztürk’ün final takımı
Doğa Kılıç
Eren Can Çadırcı
Nehir Gür
Elçin Aytuna Durucan
Funda Kayacık
Melike Şahin’in final takımı
Gamze Şeker
Polen Sena Yıldızoğlu
Seyit Ali Özen
Gökhan Özoğuz’un final takımı
Eray – Alp Gürsu
Fırat Tandoğan
Mert Özer
Ertuğrul Hayrullah
Hadise’nin final takımı
Sakine Akın
Gözde Buldaş