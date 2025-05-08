Şampiyon seçiliyor: İşte O Ses Türkiye 2025 finalistleri...
Yağmur Uçar

TV8 ekranlarında O Ses Türkiye'de final heyecanı yaşanıyor. Canlı olarak yayınlanacak programda, izleyiciler 2025 yılının şampiyonunu belirleyecek.

Yarışmacıların kıyasıya rekabet ettiği gecede, jüri üyeleri Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Hadise ve Gökhan Özoğuz’un takımlarındaki finalistler sahne alarak performanslarını sergileyecek.

Gecenin sonunda ise seyircilerden gelen SMS oylarıyla O Ses Türkiye 2025 şampiyonu canlı yayında açıklanacak.

Finale yükselen isimler de izleyicileri heyecanlandırdı.

Peki; O Ses Türkiye 2025 finalistleri kimler? Kimler finale çıktı? İşte 2025 finalistleri...

O SES TÜRKİYE FİNAL TAKIMLARI 2025tv

Beyazıt Öztürk’ün final takımı

Doğa Kılıç

Eren Can Çadırcı

Nehir Gür

Elçin Aytuna Durucan

Funda Kayacık

Melike Şahin’in final takımı

Gamze Şeker

Polen Sena Yıldızoğlu

Seyit Ali Özen

Gökhan Özoğuz’un final takımı

Eray – Alp Gürsu

Fırat Tandoğan

Mert Özer

Ertuğrul Hayrullah

Hadise’nin final takımı

Sakine Akın

Gözde Buldaş

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Yağmur Uçar
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