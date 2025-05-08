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Şampiyon seçiliyor: İşte O Ses Türkiye 2025 finalistleri...

Şampiyon seçiliyor: İşte O Ses Türkiye 2025 finalistleri... TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye programında sona gelindi. Pazar akşamı canlı yayınlanacak final bölümü ile O Ses Türkiye 2025 şampiyonu belli olacak. Peki; finale kimler kaldı? İşte jüriler ve finalistleri...