Sandık Kokusu 15. bölüm 1. fragmanı: Filiz, beyninden vuruldu... Başrollerini Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Necip Memilli ve Metin Akdülger'in paylaştığı Sandık Kokusu, yeni bölüm fragmanıyla dikkat çekti. Adnan'ı yatakta basan Filiz, gördüklerini söyleyecek mi merak ediliyor.

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ensonhaber.com

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Sandık Kokusu, çarşamba akşamlarına damga vuruyor.

Kadrosunda Özge Özpirinççi, Necip Memilli, Demet Akbağ, Metin Akdülger gibi isimleri buluşturan dizi, izleyicileri ekrana kilitliyor.

Son olarak 14. bölümü yayınlanan Sandık Kokusu'nda işler iyice karıştı.

Irmak’ın doktor randevusu için eski raporlarına ihtiyacı vardır, riskli hamilelik sürecinden dolayı alamaz ve Adnan evde olmadığı için Filiz gidip alacağını söyler.

Eve girdiğinde çok rahatsız hisseder. Anılarıyla yüzleşirken girdiği odada karşılaştığı durum onu şok eder.

Yatakta bir kadınla Adnan'ı basan Filiz, ne yapacağını şaşırır.

Fragman geldi

Merakla beklenen yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

Gördüklerine inanamayan Filiz'in, "Görmez olaydım, beynimden vurulmuşa döndüm" sözleri fragmana damga vurdu.

Irmak ise annesindeki değişikliği hemen fark etti. Filiz'in olanları söyleyip söylemeyeceği merak ediliyor.

İşte Sandık Kokusu 15. bölüm 1. fragmanı...