Sandık Kokusu'nun Reha'sı Necip Memili bakın aslen nereliymiş! İşte memleketi.. Ünlü oyuncu Necip Memili'nin memleketini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte başarılı oyuncunun memleketi..

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Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisinde Reha Özkan karakterini canlandıran başarılı oyuncu Necip Memili'nin hayatı merak ediliyor.

43 yaşındaki oyuncu Sandık Kokusu dizisinde gösterdiği performans ile büyük bir beğeni topladı ve dikkatleri üzerine çekti.

Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Necip Memili oyunculuk kariyerine Yaprak Dökümü dizisinde başladı.

Necip Memili, Dila Hanım, Hanımın Çiftliği, Yalan Dünya, Bedel, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Dolunay ve Çukur gibi yapımlarda rol almıştır.

Kariyerinde birçok dizide rol alan Necip Memili oyunculuğu ile büyük beğeni topluyor.

Şimdilerde Sandık Kokusu dizisi ile ekranlarda yer alan ünlü oyuncu hakkında aramalar hız kazandı.

Necip Memili hakkında en çok merak edilenler arasında ise başarılı oyuncunun memleketi yer alıyor.

Necip Memili 27 Mayıs 1980 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. 43 yaşındaki oyuncu son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.