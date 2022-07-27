Petrol
101.91
2.46%
Euro
18.179
0.49%
Dolar
17.8985
0.23%
Altın
990.9
0.50%
Borsa
2544
0.28%
Bitcoin
398.477
5.00%
BTXN Coin
11.02
15.03%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, ikinci kez boşanıyor

    İkinci kez nikah masasına oturan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, yine boşanmaya karar verdi. Çift, üzücü haberi sosyal medyadan art arda duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2022 - 17:56
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 18:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, ikinci kez boşanıyor

    Önce ilişkileri ardından da evlilikleri çok konuşulan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, yeniden yollarını ayırıyor.

    İkinci kez nikah masasına oturan çift, kötü haberi Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurdu.

    “Resmi işlemler eylülde son bulacak”

    Selin Ciğerci, 4,5 milyon takipçili hesabından yaptığı açıklamada “Evlilik, eş olmak, aile kurmak hepsi en sevdiğim değerler. İki kez denedik, olmadı. Lütfen iki tarafın da duygusal ruh haline yakışan bir saygıyla açık aramaya, bizden bağımsız sebep bulmaya çalışmadan saygıyla bilelim ve geçelim. Adli tatil bitecek, resmi işlemler eylülde son bulacak. Hayat devam ediyor, edecek.” dedi.

    Kısa bir süre sonra Gökhan Çıra’dan da bir açıklama geldi.

    Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, ikinci kez boşanıyor #1

    “Evlilik işini yine beceremedik”

    Çıra, hikaye paylaşımına “Biz, büyük umutlarla ikinci kez denedik. Ama evlilik işini yine beceremedik. Birbirimizi kırmak, üzmek en büyük korkumuz. O yüzden gerektiğinde birbirimizi kırmaktansa birbirimizden vazgeçmeyi hep bildik. Selin Ciğerci ile bugün itibariyle boşanma kararı almış bulunmaktayız. İnşallah ikimiz için de her şeyin hayırlısı olsun. Biz hayatımız boyunca her zaman birbirimizin destekçisi, arkadaşı olacağız. Bu hassas ve zor kararımıza sizlerin de hassasiyetle yaklaşmasını bekliyoruz.” notunu düştü.

    Çift, birlikte oldukları fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından sildi.

    Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, ikinci kez boşanıyor #2

    Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, ikinci kez boşanıyor #3

    Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, ikinci kez boşanıyor #4

    Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, ikinci kez boşanıyor #5


    İlginizi Çekebilir

    Bolu Valiliği: Tedaviler sürüyor
    Gündem

    Bolu Valiliği: Tedaviler sürüyor

    Alım- Satım işlemleri ile nasıl zengin oldu
    Metabot

    Alım- Satım işlemleri ile nasıl zengin oldu

    YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
    Eğitim

    YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Görüş Bildir