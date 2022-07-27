Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, ikinci kez boşanıyor

İkinci kez nikah masasına oturan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, yine boşanmaya karar verdi. Çift, üzücü haberi sosyal medyadan art arda duyurdu.

Önce ilişkileri ardından da evlilikleri çok konuşulan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, yeniden yollarını ayırıyor.

İkinci kez nikah masasına oturan çift, kötü haberi Instagram hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurdu.

“Resmi işlemler eylülde son bulacak”

Selin Ciğerci, 4,5 milyon takipçili hesabından yaptığı açıklamada “Evlilik, eş olmak, aile kurmak hepsi en sevdiğim değerler. İki kez denedik, olmadı. Lütfen iki tarafın da duygusal ruh haline yakışan bir saygıyla açık aramaya, bizden bağımsız sebep bulmaya çalışmadan saygıyla bilelim ve geçelim. Adli tatil bitecek, resmi işlemler eylülde son bulacak. Hayat devam ediyor, edecek.” dedi.

Kısa bir süre sonra Gökhan Çıra’dan da bir açıklama geldi.

“Evlilik işini yine beceremedik”

Çıra, hikaye paylaşımına “Biz, büyük umutlarla ikinci kez denedik. Ama evlilik işini yine beceremedik. Birbirimizi kırmak, üzmek en büyük korkumuz. O yüzden gerektiğinde birbirimizi kırmaktansa birbirimizden vazgeçmeyi hep bildik. Selin Ciğerci ile bugün itibariyle boşanma kararı almış bulunmaktayız. İnşallah ikimiz için de her şeyin hayırlısı olsun. Biz hayatımız boyunca her zaman birbirimizin destekçisi, arkadaşı olacağız. Bu hassas ve zor kararımıza sizlerin de hassasiyetle yaklaşmasını bekliyoruz.” notunu düştü.

Çift, birlikte oldukları fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından sildi.