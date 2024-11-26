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Haber Merkezi

Birbirinden güzel yapımları seyirciyle buluşturan TRT, "Sen Türkülerini Söyle" yarışması ile kalplere dokunuyor.

Sen Türkülerini Söyle yarışması, birbirinden farklı türküleri gün yüzüne çıkarıyor ve seyircilere keyifli bir akşam yaşatıyor.

Akşam ailesiyle birlikte ekran başına geçenler, bazen duygusal türkülerle hüzünlenirken bazen ise neşeli türkülerle özlem duydukları anlara gidiyor.

Türkiye'nin birçok bölgesinden gelen yarışmacılara kapısını açan Sen Türkülerini Söyle'nin jüri koltuğunda da sevilen yüzler oturuyor.

JÜRİ KOLTUĞUNDA KİMLER OTURUYOR?

Sunuculuğunu halk müziği sanatçısı Turgay Başyayla'nın yaptığı, amatör ve profesyonel herkesin katılımına açık olan yarışmanın jürisinde halk müziği sanatçısı Aysun Gültekin, Özhan Eren, Emre Yücelen, Öykü Gürman ve İsmail Altunsaray yer alıyor.

YARIŞMACILARIN AMACI: SÜPER FİNALE GİTMEK

Jüri karşısında türkülerini seslendirecek olan yarışmacılar, gecenin birincisi olmak ve 750 bin lira ödüllü "Süper Final"de yarışmaya hak kazanabilmek için performans sergiliyor.

Yarışmanın her bölümünde katılımcılar, jüriden 10 tam puan alabilmek ve gecenin ödülü olan 100 bin lirayı kazanıp birinci olmak için yarışıyor.

AŞIK VEYSEL'DEN NEŞE ERTAŞ'A USTALARIN TÜRKÜLERİ SESLENDİRİLİYOR

Yarışmacılar ayrıca Türkiye'nin çeşitli yörelerinden sevilen eserleri türküseverlerin beğenisine sunuyor. Yarışmada, Aşık Veysel'den Neşet Ertaş'a birçok ustanın eserleri seslendirilecek.