Serap Belet, Habertürk'ten ayrıldı Fatih Altaylı, Kürşad Oğuz ve Kübra Par'ın ardından Serap Belet'in de Habertürk TV'den ayrıldığı öğrenildi.

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Habertürk TV'de seçimlerin ardından başlayan ayrılık furyası sürüyor.

Bilindiği üzere Habertürk’ün Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından kanalda siyasi tartışma programlarını bitirme kararı aldığı belirtilmişti.

O da kanaldan ayrıldı

Yaşananların ardından 16 Mayıs’ta Fatih Altaylı, geçtiğimiz gün Kürşad Oğuz ve Kübra Par kanaldan ayrılmıştı.

Bu kez de bir başka ekran yüzü olan Serap Belet'in Habertürk TV ile yolları ayrıldı.

Ayrılık kararının ardından izne çıkan Belet'in yeni adresi henüz bilinmiyor.

Serap Belet kimdir?

Serap Belet, 1978 yılında Kırklareli'nde doğdu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldu.

Gazeteciliğe 1997 yılında Kanal D Arena Programı'nda başladı. Kanal D Haber Merkezi'nde muhabir olarak görev yaptı. 2000 yılında Uğur Dündar yönetimindeki Star Haber Merkezi'ne transfer oldu.

Farklı kanallara transfer olan Arena Programı'nda çalışmaya devam etti. Star TV'de Haftasonu Ana Haber Bultenlerini sundu. 2012 yılında girdiği Habertürk Tv'de spiker olarak Haber Masası, Güne Bakış, Gün Ortası gibi kuşakları sundu.

Serap Belet Douillet, 13 Şubat 2016'da ayrıldığı Habertürk TV'ye 2018'de dönmüştü.