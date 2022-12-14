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    Seren Serengil ile Bircan Bali canlı yayında kavga etti

    Sunucusu olduğu programda partneri Bircan Bali ile kavga eden Seren Serengil'in çenesi tutuldu.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2022 - 13:32
    • Güncelleme : 14.12.2022 - 15:13
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    Seren Serengil ile Bircan Bali canlı yayında kavga etti

    Beyaz TV'de hafta içi her gün yayınlanan Söylemezsem Olmaz sunucularından Seren Serengil'in programda yer almaması merak uyandırmıştı.

    Demet Akalın'la Los Angeles tatiline giden oradan da programdaki partnerleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Seren Serengil bugün yayına katıldı.

    Canlı yayında tartışma

    Yayın başlar başlamaz ekranda soğuk rüzgarlar esmeye başladı. Seren Serengil ve Bircan Bali arasında tartışma çıktı.

    Seren Serengil ile Bircan Bali canlı yayında kavga etti ViDEO

    Çenesi kitlendi

    İlerleyen dakikalarda Seren Serengil'in çenesi killitlendi. Ünlü yorumcu apar topar programdan ayrıldı.

    Bircan Bali Seren Serengil'in sağlık durumu hakkında, kendini iyi hissetmediğini ve bugün programda yer alamayacağını söyledi.

    Hastaneye kaldırıldı

    Stüdyoda gergin dakikalar yaşadıktan sonra Seren Serengil’in yüksek tansiyon ve çene tutulması sebebiyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

    Seren Serengil ile Bircan Bali canlı yayında kavga etti #1

    Seren Serengil ile Bircan Bali canlı yayında kavga etti #2


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