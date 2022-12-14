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- Seren Serengil ile Bircan Bali canlı yayında kavga etti
Seren Serengil ile Bircan Bali canlı yayında kavga etti
- Haber Merkezi
- 14.12.2022 - 13:32
- Güncelleme : 14.12.2022 - 15:13
Beyaz TV'de hafta içi her gün yayınlanan Söylemezsem Olmaz sunucularından Seren Serengil'in programda yer almaması merak uyandırmıştı.
Demet Akalın'la Los Angeles tatiline giden oradan da programdaki partnerleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Seren Serengil bugün yayına katıldı.
Canlı yayında tartışma
Yayın başlar başlamaz ekranda soğuk rüzgarlar esmeye başladı. Seren Serengil ve Bircan Bali arasında tartışma çıktı.
Seren Serengil ile Bircan Bali canlı yayında kavga etti ViDEO
Çenesi kitlendi
İlerleyen dakikalarda Seren Serengil'in çenesi killitlendi. Ünlü yorumcu apar topar programdan ayrıldı.
Bircan Bali Seren Serengil'in sağlık durumu hakkında, kendini iyi hissetmediğini ve bugün programda yer alamayacağını söyledi.
Hastaneye kaldırıldı
Stüdyoda gergin dakikalar yaşadıktan sonra Seren Serengil’in yüksek tansiyon ve çene tutulması sebebiyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.