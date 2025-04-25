Sevgili Kiralama Sitesi Açıldı: İşte Ücret Tarifesi...

Yağmur Uçar

Isıtmalı tuvaletlerden dünyanın en küçük yürüyen merdivenine kadar, Japonya ilginç yenilikleriyle ünlüdür.

Ancak belki de sunduğu en tuhaf hizmetlerden biri de sevgili kiralama hizmeti oldu.

Japonya'nın başkenti Tokyo’da hizmet veren “Rent Kano” isimli platform, saatlik ücret karşılığında kullanıcılarına “kız arkadaş” ya da “erkek arkadaş” kiralama imkânı sunuyor.

Sistem üzerinden yapılan rezervasyonlarda kullanıcılar, farklı yaş ve ilgi alanlarına sahip yaklaşık 300'den fazla profiller arasından tercih yapabiliyor.

KATI KURALLARI VAR

Hizmet her ne kadar sevgili konseptiyle sunulsa da, romantik bir ilişki vaadi taşımıyor. Kurallar net: fiziksel temas yasak, duygusal bağ beklentisi uygun görülmüyor.

– Öpüşme ya da benzeri fiziksel yakınlık girişimi görüşmenin anında sonlandırılmasına neden oluyor.

– Buluşmaların otel ya da internet kafe gibi özel kapalı alanlarda yapılmasına izin verilmiyor.

– Araç içinde gerçekleşecek randevular için önceden onay alınması şart koşuluyor.

CEP YAKIYOR

İki saatlik standart bir randevunun ücreti 84 dolar yani yaklaşık 12 bin Japon yeni. Dileyen kullanıcılar, ekstra ücret karşılığında bazı özel isteklerde de bulunabiliyor.

– Dönme dolapta birlikte gezmek: 3.000 yen

– Yürüyüş sırasında el ele tutuşmak: 5.000 yen

– Mini etek giymesi veya özel bir öğle yemeği kutusu hazırlanması: Her biri 5.000 yen