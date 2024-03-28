Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'a dönecek mi? Bakın ayrılık sebebi neymiş... Arka Sokaklar'da 16 sezon boyunca Mesut Komiser karakterini canlandıran Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'a neden veda ettiğini açıkladı.

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Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar'da 16 sezon boyunca Mesut Komiser karakterini canlandıran Şevket Çoruh geçtiğimiz yıl diziden ayrılmıştı.

2006 yılında yayın hayatına başlayan Arka Sokaklar'ın Mesut'u olarak hafızalara kazınan Şevket Çoruh geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda diziden neden ayrıldığını anlattı.

Mehmet Demirkol'un YouTube programına konuk olan Şevket Çoruh, kendi isteğiyle ayrılık kararı aldığını açıkladı.

Şimdilerde Korkma Ben Yanındayım isimli dizide rol alan Şevket Çoruh bu açıklamasıyla gündem oldu.

Çoruh, "16 sene çok büyük. Haftanın 5-6 günü çekiyorduk. Zor bir tempoydu. Hedeflerim vardı. Tiyatroyu açma hedefim vardı." dedi.

Arka Sokaklar'a dönecek mi?

Mehmet Demirkol, Şevket Çoruh'a "Dönüş olur mu?" diye sorunca ünlü oyuncu "Yok borçlarım bitti çünkü tiyatroyu ödedim çok sıkıntılıydı hakikaten faizler de çok yüksek, aman devam et durumu vardı. Ben de herkes de yoruldu. Tiyatroya daha çok zaman ayırmak gerekiyordu" yanıtını verdi.