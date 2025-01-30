Seyircileri üzen haber! Müge Anlı'da Rahmi Özkan neden yok? Sebebi belli oldu

Yağmur Dinç

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının uzun yıllardır hukuk danışmanlığını yapan Avukat Rahmi Özkan, merak konusu oldu.

Özkan, son günlerde yayında yer almaması nedeniyle izleyicilerin dikkatini çekti.

Müge Anlı, canlı yayında yaptığı açıklamada Rahmi Özkan'ın neden yayına katılmadığını açıkladı.

Peki, Rahmi Özkan hasta mı? Müge Anlı'da Rahmi Özkan neden yok? İşte detaylar...

MÜGE ANLI AÇIKLADI

Müge Anlı, ünlü avukatın sağlık sorunları nedeniyle yayında olmadığını duyurdu.

Avukatın tansiyon problemi yaşadığını ve bu nedenle hastaneye kaldırıldığını duyuran Anlı, Özkan'ın hastane odasından bile programı takip ettiğini de sözlerine ekledi.

Ünlü sunucu, Özkan’ın iyileşmesini temenni ettiğini ve en kısa sürede yayına katılacağı bilgisini de ekledi.