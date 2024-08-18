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Simpsonlar'ı geçti! Kurtlar Vadisi'ndeki "maymun çiçeği" sahnesi şoke etti...

Simpsonlar'ı geçti! Kurtlar Vadisi'ndeki "maymun çiçeği" sahnesi şoke etti... Kurtlar Vadisi dizisinin yıllar önce yayınlanan bir bölümünde, Afrika'dan yayılacak virüsün sinyalleri verildi. O sahne, sosyal medyanın gündemine oturdu.