Editör: Yağmur Dinç
Maymun çiçeği virüsü, dünyanın yeni kabusu oldu.
Dünya Sağlık Örgütü, Afrika'da birçok ülkeye yayılan maymun çiçeği virüsü türü nedeniyle acil durumu ilan etti.
Vakalar hızla artarken, Kurtlar Vadisi dizisinin 10 yıl önce yayınlanan bir bölümünde geçen 'Maymun çiçeği virüsü' sosyal medyada gündem oldu.
YILLAR ÖNCE ANLATILDI
Kurtlar Vadisi dizisinin 10 yıl önce yayınlanan bir bölümünde Afrika merkezli virüs ve salgın iddiaları etrafında yaşanan olaylara dair diyaloğun yer aldığı kısım dikkat çekti.
İşte o sahne...