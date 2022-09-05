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    Somer Sivrioğlu’nun sakalsız hali ortaya çıktı

    MasterChef Türkiye yarışmasının jüri üyeliği yapan ünlü şef Somer Sivrioğlu’nun sakalsız fotoğrafını görenler gözlerine inanamadı.
    • Haber Merkezi
    • 05.09.2022 - 10:50
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    Somer Sivrioğlu’nun sakalsız hali ortaya çıktı

    TV8 ekranlarının sevilen programı MasterChef Türkiye, birbirinden heyecanlı bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitmeye devam ediyor.

    Programda yarışmacılar kadar jüri üyeleri de konuşuluyor.

    Yarışmanın jüri üyelerinden biri olan ünlü şef Somer Sivrioğlu, sevecen tavırlarıyla programın en sevilen isimleri arasında yer alıyor.

    Sakalsız hali gündem oldu

    Özel hayatıyla merak edilen isimlerden biri olan Sivrioğlu'nun sosyal medyaya düşen sakalsız fotoğrafı, günün en çok tıklananları arasına girdi.

    Sivrioğlu'nun sakalsız halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

    İşte sakalsız Somer Şef...

    Somer Sivrioğlu’nun sakalsız hali ortaya çıktı #1

    Somer Sivrioğlu’nun sakalsız hali ortaya çıktı #2


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