SON DAKİKA: Dilan Polat cezaevinden çıktı mı, ne zaman tahliye olacak? 9 aydır tutuklu yargılanmak üzere cezaevinde kalan Dilan Polat için son dakika kararı geldi. Mahkeme, Polat'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi. Peki, Dilan Polat tahliye oldu mu? Ne zaman çıkacak? İşte son gelişmeler...

Editör: Yağmur Dinç

Sosyal medyanın fenomen isimlerinden Dilan Polat, eşi ve aile üyeleri ile birlikte birçok suçtan tutuklu yargılanmak üzere 5 Kasım'da cezaevine girdi.

Suçları arasında yasadışı bahis, kara para aklama ve örgüt kurma gibi birçok konu yer aldı.

O günden beri hapishanede olan Dilan Polat'ın tahliye talepleri defalarca kez reddedildi.

Geçtiğimiz günlerde kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu'nun tutuksuz yargılanması kararı ile serbest kalmasının ardından gözler Dilan'a çevrilmişti.

Eşi Engin Polat ve aile üyelerinin tutukluluğu sürerken, Dilan Polat için son dakika kararı geldi.

Mahkeme, Polat'ın serbest bırakılmasına karar verdi. Bu kapsamda, sosyal medyadaki milyonlarca kullanıcı, "Dilan Polat tahliye oldu mu" sorusuna yanıt arıyor.

Peki, Dilan Polat cezaevinden çıktı mı? Ne zaman tahliye olacak? İşte detaylar...

DİLAN POLAT'IN TAHLİYESİ

.Son aylık tutukluluk değerlendirmesine itiraz eden avukat Sevinç Horoz’un dilekçesini değerlendiren üst mahkeme Dilan Polat’ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Ne zaman tahliye olacağı ise merakla bekleniyor. Süreç ise şöyle ilerliyor:

Mahkeme, tutukluluk halinin kaldırılması ve tutuksuz yargılanma kararını verdikten sonra, tutuklu kişi serbest bırakılır.

Mahkemenin tutuksuz yargılanma kararının ardından, cezaevi yönetimi tahliye işlemini başlatır. Genellikle, mahkeme kararının cezaevine iletilmesinden sonra birkaç saat içinde tahliye işlemi gerçekleştirilir.

Tahliye, genellikle mahkeme kararının cezaevi yetkililerine ulaştığı gün veya ertesi gün yapılır. Tahliye süreci, cezaevinin iç prosedürlerine ve yoğunluğuna bağlı olarak değişebilir.