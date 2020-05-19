Sputnik, Kıbrıs'ı Rumlara verdi

KKTC'de çıkan yangının söndürülmesi için yardım gönderen Rum Kesiminin, Sputnik haberinde Kıbrıs Cumhuriyeti diye geçmesi dikkat çekti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde önceki gün çıkan orman yangınına müdahale için Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden de yardım ulaştırılmıştı.

SPUTNİK, RUMLARI "KIBRIS CUMHURİYETİ" YAPTI

Rus Sputnik yayın kuruluşunun Türkiye ayağı, daha önce de yaptığı gibi Türkiye aleyhtarı yayınlarını sürdürmeye devam etti.

Söz konusu yangın haberinde, Rumlardan Güney Kıbrıs Rum Kesimi olarak değil, Kıbrıs Cumhuriyeti diye bahsederek KKTC'yi yok saydılar

"KIRIM UKRAYNA'NINDIR" DESEK..

Türkiye'de Türkiye aleyhtarı olacak derecede yayın yapan Rus medyası, Türk medyası olarak Rusya'da Rusça yayın yapıp Kırım Ukrayna'nındır başlığına ne derlerdi, merak konusu.