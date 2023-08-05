Süleyman Özışık hayatını kaybetti

ensonhaber.com
Özışık ailesinin acı günü...
Gazeteci Süleyman Özışık, 17 Şubat 2023 tarihinde kansere yakalandı.
Özışık, yakalandığı amansız hastalıkla mücadele ettiği hastanede dün gece yarısı vefat etti.
Tüm çabalarına rağmen kansere yenik düşen Süleyman Özışık'ın acı haberini abisi Hadi Özışık duyurdu.
"Kardeşim Süleyman Özışık’ı kaybettik"
Hadi Özışık, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Innâ lillâhi ve innâ ileyhi raciun... Kardeşim Süleyman Özışık’ı kaybettik."
Bugün defnedilecek
Öte yandan Süleyman Özışık'ın cenaze programı da belli oldu.
Süleyman Özışık'ın cenaze namazı Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nden bugün ikindi namazına kılınacak.
Süleyman Özışık'ın cenazesi Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek.