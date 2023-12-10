Survivor 2024 All Star takımları belli oldu

Televizyon ekranlarının sevilen yarışması Survivor All Star 2024, bu yıl da izleyicisi ile buluşuyor.
Uzun süredir beklenen dev kadronun açıklanmasının ardından Survivor All Star heyecanı için geri sayım başladı.
Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2024 için takım seçimleri için toplandıklarını duyurdu.
Takımlar belli oldu
Kırmızı ve mavi takımın oluşturulacağı bu sezonda hangi isimlerin yer alacağı büyük bir merak konusu haline geldi.
Ilıcalı, mavi ve kırmızı takım oyuncularını paylaştı. Bakın kimler var kimler…
Kırmızı Takım
(Kadınlar)
Merve Aydın
Pınar Saka
Nagihan
Gizem Memiş
Berna
Aleyna
(Erkekler)
Doğukan
Ersin
Özgür
Sercan
Turabi
Bozok
Nihat
Mavi Takım
(Kadınlar)
Seda Aktuğlu
Seda Ocak
Nefise Karatay
Begüm
Sara
Damla
(Erkekler)
Poyraz
Hakan
Yasin
Furkan
Yunus Emre
Ogeday
2 kişinin yeri değişti
Acun Ilıcalı kadrolardaki 2 kişinin yerinin değişeceğini açıkladı.
İlk başta Özgür Tetik mavi takımda, Furkan Kızılay kırmızı takımdayken, Ilıcalı'nın açıklamalarıyla yerleri değiştirildi.
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