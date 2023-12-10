Survivor 2024 All Star takımları belli oldu Heyecanla beklenen ve 1 Ocak'ta başlayacak Survivor 2024 All Star'da takım kadrolarını Acun Ilıcalı açıkladı.

ensonhaber.com

Televizyon ekranlarının sevilen yarışması Survivor All Star 2024, bu yıl da izleyicisi ile buluşuyor.

Uzun süredir beklenen dev kadronun açıklanmasının ardından Survivor All Star heyecanı için geri sayım başladı.

Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2024 için takım seçimleri için toplandıklarını duyurdu.

Takımlar belli oldu

Kırmızı ve mavi takımın oluşturulacağı bu sezonda hangi isimlerin yer alacağı büyük bir merak konusu haline geldi.

Ilıcalı, mavi ve kırmızı takım oyuncularını paylaştı. Bakın kimler var kimler…

Kırmızı Takım

(Kadınlar)

Merve Aydın

Pınar Saka

Nagihan

Gizem Memiş

Berna

Aleyna

(Erkekler)

Doğukan

Ersin

Özgür

Sercan

Turabi

Bozok

Nihat

Mavi Takım

(Kadınlar)

Seda Aktuğlu

Seda Ocak

Nefise Karatay

Begüm

Sara

Damla

(Erkekler)

Poyraz

Hakan

Yasin

Furkan

Yunus Emre

Ogeday

2 kişinin yeri değişti

Acun Ilıcalı kadrolardaki 2 kişinin yerinin değişeceğini açıkladı.

İlk başta Özgür Tetik mavi takımda, Furkan Kızılay kırmızı takımdayken, Ilıcalı'nın açıklamalarıyla yerleri değiştirildi.