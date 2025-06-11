Survivor 2025 finali İstanbul'da! İşte yeri ve tarihi...

Fenomen yarışma programı Survivor 2025'te şampiyonun belli olması için saatler kaldı.
Dev final için geri sayım başlarken, 2025 Survivor şampiyonu İstanbul'daki dörtlü finalde belli olacak.
Son elemelerin de gerçekleşmesi ile birlikte, yarışmanın Dominik ayağı tamamlanmış oldu.
İstanbul’da gerçekleştirilecek Survivor 2025 finaline Batuhan Karacakaya, Adem Kılıçcı, Volkan Çetinkaya ve Ayşe Yüksel katılacak.
Yarışmanın sıkı takipçileri, "Survivor 2025 finali nerede, saat kaçta" merak ediyor.
İşte final detayları...
SURVİVOR 2025 FİNALİ NE ZAMAN
Survivor 2025 finali 11-12-13 Haziran tarihlerinde İstanbul Beykoz Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi'nde gerçekleşecek.
Survivor finali saat 19:00'da başlayacak
Merakla beklenen Survivor 2025 şampiyonu ise 13 Haziran akşamı kesinleşecek.
SURVİVOR FİNAL BİLETİ FİYATLARI 2025
Survivor Allstar-Gönüllüler yarışması finalinin biletleri Biletix üzerinden satışa çıktı.
11 Haziran bilet fiyatı 450 TL
12 Haziran bilet fiyatı 550 TL
13 Haziran bilet fiyatı 650 TL