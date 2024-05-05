Survivor All Star'da Aleyna ve Yunus Emre'yi yüzleştiren konsey Survivor All Star'da mavi takımdan ise birinci eleme adayı belirlendi. Oyunda Sercan ile Yunus Emre arasında gerilim yaşandı. Konseyde ise Aleyna ile Yunus Emre yüzleşti.

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ensonhaber.com

Survivor All Star'da gün geçtikçe heyecan daha da artıyor.

Parkura çıkan kırmızı takım ile mavi takım kıyasıya bir mücadele sergiledi.

Oyun esnasında gerilim tavan yaptı.

Aleyna ile Yunus Emre arasındaki soğukluğun sebebini Acun Ilıcalı konseyde sordu.

Aleyna ile Yunus Emre yüzleşti

Acun Ilıcalı "Yunus Emre olayı seni Nagihan'la yaklaştırdı. Bu bir anda mı oldu?" dedi.

Aleyna "Bir anda olmadı ama ben hala Yunus Emre'nin neden düelloda gitmemi istemesini anlamadım. Ben bir anda dedim ki nasıl bir insanla arkadaşlık yapıyorum. Nasıl bir anda düşmanlık durumuna girdi. Belki de kendisine sormak lazım" dedi.

"Bazı şeylerin farkına vardım..."

Yunus Emre de "Ben sadece bazı şeylerin farkına vardım. Aleyna ile ilgili bir durum yok. Senin sorumlu olduğun bir ailen var. Hedefine gitmekten mutluluk duyarım. Seninle ilgili nötürüm. Karşı takımda Berna'nın kalması daha çok işimize gelecekti o yüzden Aleyna'nın gitmesini istedim" dedi.

"Demek ki arkadaşlıkların burada bir önemi yok"

Aleyna da "Demek ki arkadaşlıkların burada bir önemi yok, sadece fazladan bir hafta kalabilmek için yapmış" dedi.

Yunus Emre de "Tıpkı sizin gibi" cevabını verdi.

Öte yandan Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Mavi Takım'dan belirlendi.

Konseyde Batuhan 3 oy alırken Yunus Emre 4 oy alarak ilk gitme adayı oldu.