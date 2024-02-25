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Survivor All Star'da yine gerginlik çıktı: Birbirlerinin üzerine yürüdüler

Survivor All Star'da yine gerginlik çıktı: Birbirlerinin üzerine yürüdüler Olaylı geçen Survivor All Star 2024'ün son bölümünde yine gerginlik çıktı. Merve ve Nagihan'ın tansiyonu yükselten kavgası ekranlara yansıdı.