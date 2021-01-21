Survivor Duygu diskalifiye mi olacak? Survivor Duygu elendi mi? Duygu Serap Salman'ın sağlık durumu..

Survivor 10. bölüm fragmanında açıklama yapacağını söyleyen Acun Ilıcalı ne diyecek merak konusu oldu. Sakatlanan Duygu Serap Salman diskalifiye mi oldu? sorusu izleyicilerin araştırma konusu oldu.

Survivor'a yedeklerden katılan Duygu Serap Salman, sembol oyunu sırasında sakatlık yaşamıştı. Duygu Serap Salman ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı.

Acun Ilıcalı'nın açıklama yapacağı konsey 10. bölüm fragmanının en merak edilen olayı oldu.

Fragmanda Acun Ilıcalı'nın "Bir acil durum konseyi. Biliyorsunuz bizim için en önemli şey sizin sağlığınız. Gerçekten çok üzücü bir durum var. Ama maalesef yapabileceğimiz bir şey yok" sözleri dikkat çekti.

Survivor izleyicileri Duygu diskalifiye mi oldu, elendi mi? sorularını gündeme taşıdı.

Survivor 2021 10. Bölüm Fragman VİDEO

SURVİVOR DUYGU DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Survivor 2021 yarışmacılarından olan Duygu Serap Salman pazartesi günü yarışmaya yedeklerden dahil olmuştu.

Yarışmanın 19 Ocak'ta ekranlara gelen son bölümünde sembol oyununda Duygu parkurda ayağı takılarak düştü. Gözyaşlarına hakim olamayan Duygu Doktor Metin Kuş'un müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Ambulans ile hastaneye kaldırılan Duygu'nun sağlık durumu ve yarışmadaki akıbeti, tedavi sürecinin ardından belli olacak.

DUYGU SERAP SALMAN SAĞLIK DURUMU

Yarışmanın sunucusu Murat Ceylan Duygu'nun sakatlığı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Önceden talihsiz bir kaza geçirmişti. Bu konuyla ilgili ekstra bir hassasiyeti var. Dolayısıyla geçmişten kalma travma ile beraber reaksiyonu fazla olmuş olabilir.

Doktorumuz hemen ilk müdahaleyi yaptı. Kontrol için hastaneye film çektirmeye gönderdik. En kısa sürede haber alıp hemen size de ileteceğiz. Emin ellerde." dedi.