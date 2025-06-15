Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı kaç para kazanacak? Survivor'da büyük ödül kaç TL?

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Survivor 2025 All Star - Gönüllüler sezonunda şampiyon geçtiğimiz gün belli oldu.

6 ay süren zorlu mücadelenin ardından Adem ve Batuhan adını finale yazdırdı. 13 Haziran 2025 Cuma günü İstanbul'da düzenlenen büyük finalle Survivor şampiyonu Adem Kılıçcı oldu.

Şampiyon olmayı başararak kupayı kaldıran Adem Kılıçcı aynı zamanda şampiyonluk ödülünün de sahibi olacak.

Adem Kılıçcı'nın şampiyon olmasının ardından merak edilen en önemli konu şampiyonun kazanacağı para ödülü oldu.

Birçok kişi arama motorlarında "Survivor şampiyonu ne kadar para alacak" ve " Survivor'da büyük ödül kaç TL?" gibi sorulara yanıt arıyor.

Peki, Survivor şampiyonu ne kadar para alacak? İşte detaylar...

Survivor'da büyük ödül kaç TL?

Survivor 2025 şampiyonunun alacağı para ödülü hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Geçmiş yıllardaki iddialara göre bu sezonki ödülün 1 milyon ile 1.5 milyon TL arasında olması bekleniyor.