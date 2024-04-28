Survivor'da Aleyna ile Yunus Emre kavga etti: 'Kendine gel' Survivor All Star'ın dün akşam ekranlara gelen bölümünde, kırmızı takım yarışmacısı Yunus Emre Özden ile yakın arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu arasında tansiyon yükseldi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Televizyon ekranlarının merakla takip edilen yarışması Survivor All Star, bu yıl da yüksek tansiyonla devam ediyor.

Yarışmadaki zorlu parkurlar, rekabet ve kavgalar sık sık gündem oluyor.

Bir diğer dikkat çeken olay ise kırmızı takım oyuncuları Yunus Emre Özden ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun arkadaşlığı.

Ailelerden 'uzak dur' uyarısı

Sosyal medyada sıkça gündem olan yakınlığın ardından Yunus Emre'nin eşinden 'Aleyna'dan uzak dur' şeklinde uyarı gelmişti.

Bir uyarı da Aleyna'nın annesinden geldi. Ancak iki yakın arkadaş, samimi diyaloglarını sürdürdü.

Düşünce bağırdı

Dün ekranlara gelen bölümde ise iki isim arasında bir anda tansiyon yükseldi.

Yunus Emre, takım arkadaşı Nefise'yi havaya kaldırırken bacağı Aleyna'ya çarptı ve yarışmacı yere düştü.

Ardından genç oyuncu, Yunus Emre'ye bağırmaya başladı.

Kavga ettiler

"İnsan sakatlamakta bir numarasın Yunus." şeklinde tepki gösteren Aleyna'ya, Yunus Emre'den, "Çocuğa bağırmıyorsun bir daha bana bağırma." diyerek yanıt geldi.

O anlar bir kez daha gündem oldu.