Survivor'da diskalifiye şoku: Acun Ilıcalı kararı açıklarken verdi veriştirdi Survivor 2023'te dün yayınlanan bölümde ünlü sunucu Acun Ilıcalı, dokunulmazlık oyunundaki isteksiz tavırları nedeniyle arkadaşlarının oyun kaybetmesine neden olan Merve'nin diskalifiye edildiğini açıkladı. Ani karar sonrası Merve'nin vedalaşmasına bile izin verilmedi.

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TV8'in ekran başına kilitleyen programı Survivor 2023, dün akşam da oldukça heyecanlı bir bölümle yayındaydı.

Yarışma programının yayınlanan bölümünde beklenmedik bir diskalifiye kararı alındı.

Merve'nin dokunulmazlık oyunundaki davranışlarından rahatsız olan Acun Ilıcalı, yarışmacıyı sert sözlerle eleştirdi.

Oyundaki isteksiz tavırları takımına kaybettirdi: Acun gözünün yaşına balmadı

Ilıcalı daha sonra Merve'nin diskalifiye edildiğini duyurdu.

Merve'nin dokunulmazlık oyunundaki isteksiz tavırlarından ve takımının kaybetmesine sebep olduğundan bahseden Ilıcalı, bu durumun Survivor tarihinde az yaşandığını söyledi.

"Burada kimsenin emeğini yedirmem"

Survivor Merve'nin sevgilisini özlediğinden dolayı yarışmada isteksiz oynadığını ve atış yapmadığını dile getiren Acun Ilıcalı, "Ben burada kimsenin emeğinin yedirmem. Ben bunu korumak zorundayım" dedi.

"Bugün yaşanan olay bana göre Survivor'da çok çok nadir göreceğimiz bir olay"

Yarışmacının tavırlarını sert bir dille eleştiren Ilıcalı, "Hayretler içerisindeyim. Bunu yapanı görmedim mesela biliyor musun? Bugün yaşanan olay bana göre Survivor'da çok çok nadir göreceğimiz bir olay. Bencil olmamak zorundasın. Kendini düşünemezsin öyle. Sen başkaları için bir şey yapan biri misin genelde, nasıl birisindir? Ama bir şey kaçırmışım. Kendime ders vermeyi kaçırmışım. O arkadaki meşalen var ya! Onu almana da gerek yok. Çok teşekkür ediyoruz. Survivor'a da renk kattın, şimdi arkadaşlarınla vedalaşmadan ayrılabilirsin" dedi.

Ilıcalı daha sonra Merve'nin arkadaşlarıyla vedalaşmasına bile müsade etmedi.

Ünlü sunucu, Merve'den ada konseyini terk etmesini istedi.