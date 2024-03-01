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Survivor All Star 2024 yarışmasında nefes kesen mücadele, hız kesmeden devam ediyor.

Yarışmanın yeni bölümünde eleme adayları düelloya çıktı..

Geçtiğimiz hafta erkek elemesinin gerçekleştiği Survivor'da, bu hafta kadın elemesi geçekleşti.

En son kadın elemesi haftasında, Sahra'nın adaya sürpriz vedası üzerine eleme gerçekleşmemişti. Bu nedenle bu hafta eleme düellosunda 5 yarışmacı karşı karşıya geldi.

Aleyna-Begüm karşılaşmasının kazananı Aleyna oldu. Böylelikle Aleyna adını adaylıktan sildirmeyi başardı.

Pınar kalmayı garantiledi

Pınar-Gizem karşılaşmasının kazananı ise Pınar oldu. Pınar adını adaylıktan sildirerek adada kalmayı garantiledi.

Elenen isim Begüm oldu

İlk eşleşmelerin kaybeden Gizem ve Begüm düellolarda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın galibi Gizem oldu.

Eleme düellosunda final oyununda Aysu ve Begüm karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın galibi Aysu oldu. Aysu adada kalmaya devam ederken Survivor'a veda eden isim Begüm oldu.

Ağlayarak veda etti

Eleme düellosunda final yarışını kaybeden Begüm, veda konuşmasını gözyaşları içinde yaptı:

Pozitif kalmaya çalışıyorum, hayatımda da zor durumlardan kendimi pozitif kalmaya çalışarak çıkarttım. Ama tabii ki çok üzgünüm şu an. Evde otururken Survivor'da deneyimlemek istediğim çok şey vardı.



Survivor'u çok seviyorum, burada olmayı çok seviyorum, çok sevdim ve bütün arkadaşlarım çok güzel destek verdiler bana kırmızı takım da. Hepsine çok teşekkür ederim.